انطلاق عملية امنية في جبال نفط خانة شرقي ديالى

2021/06/01 | 09:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اطلقت قوات الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عملية امنية في مناطق جبال نفط خانة شرقي ديالى.

وذكرت مديرية الاعلام في الحشد الشعبي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللواء الأول شرع بعمليات تفتيش وتطهير في قرى عين السمك وعلي الصغير وعلي الكبير والجبال المحيطة بجبال نفط خانة شرقي ديالى".واضاف البيان ان "العملية تهدف لضرب أوكار الإرهاب ومنع تسللات المجاميع الإجرامية والحد من الاستهدافات الإرهابية للقوات الأمنية والمدنيين".

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