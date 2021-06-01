نحات مغترب يجسد شخصيتين عراقيتين بمنحوتتين تذكاريتين

2021/06/01 | 09:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةأنجز الفنان العراقي المغترب في بلجيكا فاضل مسير، منحوتتين إحداهما للاعب الراحل أحمد راضي والأخرى للبروفسور عز الدين مصطفى رسول.وقال مسير لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنحوتتين تم صبهما في مصهر خاص بالبرونز بإيران"، مبيناً أن "منحوتة أحمد راضي ستنصب في بغداد ومنحوتة عز الدين مصطفى رسول في السليمانية".وأضاف "أن كلا المنحوتتين بقياس ثلاثة أمتار بالحجم الطبيعي مع إحساس معبر عن أهمية الراحل احمد راضي كلاعب كرة قدم دولي، وقيمة رسول أستاذا أكاديميا مهما في المعرفة".والفنان فاضل عامر مسير من تولد 1962، وحاصل على شهادة بكلوريوس تشكيل، وله معرضان شخصيان ومشاركات عدة، ومقتنيات في معظم دول العالم.

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