2021/06/01 | 09:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد حربي خالد رئيس ممثلية اللجنة الاولمبیة في كركوك ان الاتحاد الوطني الكوردستاني منذ تاسیسه في 1/6/1975 بقيادة فقيد الامة مام جلال وحتی يومنا هذا كان ولايزال الداعم الرئيسي للرياضة والرياضيين في كوردستان.

واضاف ان هذا الحزب المناضل لعب دورا كبیرا في انشاء العديد من الملاعب والقاعات الرياضية في الاندية الرياضية بمدينة كركوك عقب عملية تحرير العراق في العام 2003 والاعوام التي تلت،ـ مشيرا الی ان فقيد الامة الرئيس مام جلال اكد علی ترسیخ سیاسة (شدة الورد) والتعایش بين الرياضيين في محافظة كركوك، ونحن سائرون علی هذا النهج مع جميع رياضيي مدينة كركوك بكوردهم وعربهم وتركمانهم وكلدوآشوريهم.

وقدم حربي خالد باسم رياضيي هذه المدينة العريقة التهاني والتبريكات الی قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة الذكری 46 لتاسیس الاتحاد الوطني الكوردستاني، موضحا ان هذا الحزب العريق ناضل من اجل تحقيق طموحات جماهير شعب كوردستان من بينهم شريحة الشباب والرياضيين، متمنيا مزيدا من الانجازات علی صعيد الرياضة والشباب في كوردستان بصورة عامة وكركوك الحبیبة بشكل خاص.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حربي خالد: الاتحاد الوطني الداعم الرئيسي لرياضيي كركوك ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حربي خالد: الاتحاد الوطني الداعم الرئيسي لرياضيي كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).