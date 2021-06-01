مقتل طبيب اثناء عمله في مستشفى الكندي ببغداد (صورة)

2021/06/01 | 09:39 - المصدر: NRT عربية

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افاد مراسلنا، الثلاثاء، بمقتل طبيب مقيم في مستشفى الكندي التعليمي وسط بغداد، على يد مرافق احد المرضى.

وقال مراسل NRT عربية، (1 حزيران 2021)، ان "الطبيب (يوسف سنان) المقيم في مستشفى الكندي التعليمي فارق الحياة بعد تعرضه للطعن على يد مرافق احد المرضى اثناء اداء واجبه".

واضاف، ان "الاطباء حاولوا انقاذه من نزيف في شرايين الرقبة والذي تسببت فيه الة حادة، الا ان الطبيب فارق الحياة بعد وقت قليل"، مؤكدا "قيام القوات الامنية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".

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