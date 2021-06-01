الأمم المتحدة توثق 32 عملية اغتيال لمتظاهرين وناشطين بالعراق

2021/06/01 | 09:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الثلاثاء، توثيق 32 عملية اغتيال لمتظاهرين أو ناشطين أو منتقدين في جميع أنحاء العراق منذ اندلاع الاحتجاجات الأولى المناهضة للحكومة في أكتوبر / […]

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