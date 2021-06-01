بالصورة.. بحيرة حمرين تشكو العطش وتحذير من كارثة مقبلة

2021/06/01 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد مسوؤل حكومي في ديالى، الثلاثاء، أن بحيرة حمرين تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد وصول خزينها إلى أدنى مرحلة منذ إنشائها قبل أكثر من 40 سنة.

وقال مدير ناحية السعدية (60 كم شمال شرق بعقوبة) أحمد الزركوشي لـ(بغداد اليوم) إن "بحيرة حمرين شرقي السعدية تشكل شريان الحياة في 75% من مناطق ديالى باعتبارها المغذي الأساسي للأنهر والجداول التي تؤمن مياه الاراضي والبساتين الزراعية بالاضافة الى محطات الإسالة التي توفر مياه لاكثر من مليون نسمة".

وذكر الزركوشي ان "خزين بحيرة حمرين وصل الى ادنى مرحلة منذ انشائها قبل اكثر من 40 سنة"، لافتا الى أن "البحيرة فقدت اكثر من 80% من خزينها وهي تلفط انفاسها الاخيرة فيما سجل هجرة واسعة لصياديي الاسماك إذ انخفض عددهم بنسبة 70%".

وأشار الى ان "نضوب وجفاف بحيرة حمرين الذي كان من المستحيل بنظر الجميع بات حقيقة نقترب من حصولها، وربما في أسابيع اذا لم تسعف البحيرة بايرادات مائية عن طريق نهر ديالى"، مؤكدا أن "الوضع صعب جدا والكارثة في طريقها لمناطق واسعة".

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