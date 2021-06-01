اجرام بغداد تلقي القبض على عصابة سطو مسلح

2021/06/01 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد القت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على عصابة سطو مسلح.

وذكر بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارز مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ تمكنت اليوم من القبض على عصابة سطو مسلح قام افرادها الثلاثة بالسطو على دار تعود لأحد المواطنين وسرقة مبلغ (15 مليون دينار عراقي مع مصوغات ذهبية) تحت تهديد السلاح".

وأضاف ان "المديرية اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا وتوقيفهم وفق احكام المادة 442 من قانون العقوبات".

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