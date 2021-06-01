تحركات نيابية للحد من استخدام المال العام في الدعايات الانتخابية

2021/06/01 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن النائب عن المكون الكلداني، يونادم كنا، الثلاثاء، عن تحركات نيابية لوضع الية للحد من استخدام المال العام في الدعايات الانتخابية.

وقال كنا في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المواطنين أصبح لديهم وعي ساسي ولن تنطلي عليهم الحملات الدعائية المتأخرة" مشيراً إلى أن "نتائج هذه الأعمال ستنعكس سلباً على الحزب او المرشح الذي يمارسها".

وأضاف، أن "المشاريع التي تنفق عليها الحكومة لايمكن ان تستغل في الدعايات الانتخابية بل تعتبر حق يجب على الحكومة ايصاله للمواطن بلا منة أو تفضل".

وتابع، ان "هذه الممارسات تعتبر خرقاً للقانون وتعدي على حقوق المواطنين" مطالباً " مفوضية الانتخابات بمتابعة ورصد مثل هكذا حالات لتتم محاسبتهم وفق القانون".

وأشار إلى أنه "سيتم مناقشة هذا الملف في البرلمان خلال الجلسة المقبلة أو التي بعدها لغرض وضع حد من استغلال المواطنين من خلال حقوقهم".

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