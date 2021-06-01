2021/06/01 | 10:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء ، إلى أعلى مستوياتها في قرابة خمسة أشهر، مدعومة بانخفاض الدولار الامريكي وتنامي الضغوط التضخمية، فيما ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الأمريكية لاستقاء مؤشرات بشأن مدى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صعود الذهب لأعلى مستوى بخمسة أشهر مدعوما بإنخفاض الدولار المركز الخبري الوطني.

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