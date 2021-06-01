2021/06/01 | 10:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سجلت الهند اليوم الثلاثاء أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ الثامن من أبريل، بعد رصدها 127510 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجلت 2795 حالة وفاة جديدة.وأظهرت بيانات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند..



تواصل انخفاض الإصابات اليومية بكورونا المركز الخبري الوطني.

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