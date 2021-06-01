طقس صحو .. بدرجات حرارة تقارب 45 مئوية

2021/06/01 | 10:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا ..بدرجات حرارة تقارب 45 مئوية .وذكر بيان للهيئة اليوم ان : طقس البلاد سيكون يوم غد الاربعاء صحوا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ،تنشط ظهرا في اقسام المنطقة الشرقية من المنطقة الجنوبية الى (20-30 )كم/س وبمدى رؤية (8-10 )كم.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 21 مئوية والعظمى 43 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في ديالى 20 مئوية واعلاها في البصرة 30 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 36 مئوية واعلاها في ميسان والناصرية والمثنى والبصرة 45 مئوية.وتبقى الاجواء على حالها يوم الخميس المقبل ..طقسا وحركة رياح مع انخفاض قليل لدرجات الحرارة عن معدلاتها المسجلة في اليوم السابق./انتهى3

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