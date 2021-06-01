داود جندي: مام جلال كان يدعم الايزيديين دوما

2021/06/01 | 10:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد داود جندي شيخ كالو مسؤول مركز تنظيمات شنكال للاتحاد الوطني الكوردستاني ان الاتحاد الوطني وفقيد الامة الرئيس مام جلال كانوا دوما داعمين للايزيديين والاقليات في كوردستان والعراق.

وقال داود جندي في حديث لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ 46 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، ان فقيد الامة الرئيس مام جلال ورفاقه علموا على بناء شخصية الانسان ليدير نفسه وبلده، مؤكدا ان الرئيس مام جلال دعم الايزيديين والاقليات على كافة الاصعدة، وشجع على تأسيس مركز لالش الثقافي للايزيديين، وكان ضمن طاقمه بعد توليه رئاسة الجمهورية ايزيديون.

وأضاف داود جندي ان الاتحاد الوطني اشعل الثورة الجديدة بعد عام من تأسيسه، حيث تأسس في 1/6/1975، واندلعت الثورة الجديدة في 1/6/1976، وشكل المفارز الاولى للثوار الذين دخلوا ارض كوردستان والعراق لمقارعة الظلم من جديد، مشيرا الى انه كان لشنكال وزمار حصة الاسد من القادة وأبرزهم "النقيب المهندس ابراهيم عزو، عزت شنكالي، يونس زكر، بدل سيدو و عبدالرحمن حسن" حيث رسم هؤلاء خريطة طريق الحرية إلى الوطن بدمائهم الزكية في صفوف الثورة الجديدة.

PUKmedia / خاص

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