إخلاء مقر قناة التغيير الفضائية في بغداد على خلفية تلقي مديرها تهديدات بقتل العاملين فيها

2021/06/01 | 10:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إدارة قناة التغيير الفضائية، الاثنين، عن إخلاء مقرها في بغداد على خلفية تلقي مديرها تهديدات بقتل العاملين فيها.وذكرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في بيان، “مدير قناة التغيير أكرم زنكنة أمر بإخلاء مكتب القناة في بغداد بعد تلقيه … Readmore

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