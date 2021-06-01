نقابة الاطباء تكشف تفاصيل مقتل الطبيب المقيم في مستشفى الكندي

2021/06/01 | 10:09 - المصدر: NRT عربية

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كشف المركز العام لنقابة اطباء العراق، الثلاثاء، عن حقيقة مقتل الطبيب يوسف سنان احد كوادر وزارة الصحة الذي توفي اثر "اعتداء وحشي".

وقال المركز في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه (1 حزيران2021)، انه "وصلنا خبر وفاة الزميل المرحوم د يوسف سنان الطبيب المقيم في مستشفى الكندي على إثر طعنات حادة في الرقبة"، مضيفا أنه "بالوقت الذي ننعى الزميل ونعزي أنفسنا وعائلته و عموم الأسرة الطبية بفقدانه، نؤكد أن القضية لم تحدث في المستشفى و إنما في منزل المرحوم و في غرفته الشخصية و أن الامر اكتشف من قبل ذويه".

واشار البيان، الى ان "الجهات الطبية التخصصية حاولت انقاذه و بحضور عدد من زملائه الاطباء الا أن جهود الجميع باءت بالفشل ليفارق الحياة تاركا الفاجعة خلفه و الذهول يعم الجميع".

وبين، انه "تم تكليف الزملاء في فرع بغداد والمجلس العام باستبيان الملابسات و المشاركة في التحقيق"، مؤكدا "الحاجة التامة لمراجعة معاناة الشباب في المجتمع العراقي مع المراجعة الجادة لتأمين البيئة الآمنة لعملهم وتأمين متطلبات الصحة النفسية لما يخدم الاستقرار المجتمعي و تأمين أبسط حقوق الرفاهية".

وفي وقت سابق، افاد مراسلنا، الثلاثاء، بمقتل طبيب مقيم في مستشفى الكندي التعليمي وسط بغداد، على يد مرافق احد المرضى.

وقال مراسل NRT عربية، (1 حزيران 2021)، ان "الطبيب (يوسف سنان) المقيم في مستشفى الكندي التعليمي فارق الحياة بعد تعرضه للطعن على يد مرافق احد المرضى اثناء اداء واجبه".

واضاف، ان "الاطباء حاولوا انقاذه من نزيف في شرايين الرقبة والذي تسببت فيه الة حادة، الا ان الطبيب فارق الحياة بعد وقت قليل"، مؤكدا "قيام القوات الامنية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".

N.A

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