الخدمات النيابية تكشف تفاصيل قانون العشوائيات

2021/06/01 | 10:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الثلاثاء، ان قانون العشوائيات يتضمن منح ساكني تلك المناطق وحدات سكنية بديلة رسمية ومهيأة بالخدمات الاساسية او منحهم مبالغ مالية للسكن في مكان اخر .

وقال عضو اللجنة عدي شعلان في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (1 حزيران 2021) إن "اللجنة تعمل على متابعة قراءة قانون العشوائيات لاكمال تشريعه، إذ تأخر النظر به خلال المدة الماضية بفعل الاحداث التي مرت بالبلد من بينها ازمة كورونا والتظاهرات".

واوضح أن "القانون يتضمن منح ساكني العشوائيات دورا أو وحدات سكنية بديلة رسمية ومهيأة بالخدمات الاساسية او منحهم مبالغ مالية للسكن في مكان اخر لإنهاء هذا الملف بشكل مرض".

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إن "قانون العشوائيات اصطدم خلال الدورة البرلمانية الماضية ببعض التوجهات المعاكسة".

وكشف عن "رصد الوزارة اربعة الاف عشوائية في عموم المحافظات يقطنها نحو 3 ملايين و400 الف شخص يمثلون 12 بالمئة من نسبة السكان الكلية في عموم البلد، تتركز اغلبها في بغداد والبصرة ونينوى، بينما تتوزع البقية بشكل متباين بين المحافظات الاخرى".

وذكر الهنداوي أن "الوزارة اعدت خطة لاجراء مسح بعد تشريع قانون العشوائيات في مجلس النواب تتضمن تقديم معالجات مناسبة لكل منها".

ويرى الهنداوي أن "المناطق العشوائية تشكل بؤرة خطرة جدا على مستوى الأمن والأوضاع الاجتماعية، وتشكل ضغطا هائلا على البنى التحتية والسياسات التنموية".

وتتصدر بغداد قائمة العشوائيات تليها البصرة ونينوى، ثم تأتي كركوك، بينما تمثل النجف وكربلاء اقل المحافظات التي توجد فيها مناطق عشوائية.

وتتضمن أبرز فقرات القانون المنتظر إقراره حلولا لمشكلة العشوائيات، أهمها تخصيص دور سكنية بديلة أو مبالغ مالية لسكان العشوائيات في عموم المحافظات.

وسبق أن ناقش مجلس النواب خلال العام 2017 قانون العشوائيات، لكنه لم يفلح بتشريعه بسبب الخلافات على بعض فقراته، وظل هذا الملف دون حلول حتى الان.

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