2021/06/01 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أطلقَ مصرف النهرين الإسلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، خدمة شراء العقار وبمبلغ يصل الى 150 مليون دينار وبمدة سداد 20 عاماً للموظفين الموطنة رواتبهم. وقال مصدر في المصرف، في حديث للصحيفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف النهرين يطلق خدمة لشراء العقارات للمواطنين..



هذه تفاصيلها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف النهرين يطلق خدمة لشراء العقارات للمواطنين.. هذه تفاصيلها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف النهرين يطلق خدمة لشراء العقارات للمواطنين.. هذه تفاصيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).