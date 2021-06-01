شرطة البصرة تكشف عن ملابسات جريمة قتل مواطنة بوقت قياسي واعتقال القاتل

2021/06/01 | 10:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / كشفت شرطة البصرة عن ملابسات جريمة قتل مواطنة بوقت قياسي واعتقال القاتل شمالي المحافظة .وذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة بحسب بيان اليوم " انه بعد ورود اخبار عن جريمة قتل مواطنة في منطقة ابي صخير في قضاء الهارثة " على الفور تم تشكيل قوة من قسم مكافحة اجرام البصرة والانتقال الى محل الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تم كشف ملابسات الجريمة (بداعي السرقة) .واضاف " انه في وقت قياسي تم التعرف على الجاني والقبض عليه ، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي./انتهى

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