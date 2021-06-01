2021/06/01 | 10:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يقيم بورد الارشيف والتاريخ في مكتب الفكر والتوعية للاتحاد الوطني الكوردستاني مراسم خاصة اليوم الثلاثاء وفي ذكرى تأسيس الاتحاد الوطني للتعريف بكتاب (مەرگ_وەكو_ژیان_سەوزە).

المراسم تقام في الساعة الـ 11 قبل ظهر هذا اليوم التاريخي في متحف امنه سوركه، حيث سيتم التعريف بالكتاب لمؤلفته اميرة محمد، وذلك في الذكرى الـ 46 لتأسيس الاتحاد الوطني.

PUKmedia / خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسم خاصة بتعرف كتاب في ذكرى تأسيس الاتحاد الوطني ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسم خاصة بتعرف كتاب في ذكرى تأسيس الاتحاد الوطني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).