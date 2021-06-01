ارتفاع أسعار الدولار بالسوق العراقية

2021/06/01 | 10:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد السوق العراقية ارتفاعا بأسعار

صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم

الثلاثاء، (1 حزيران 2021).

وجاءت الأسعار كالتالي:

بغداد – بورصة الكفاح

149,450

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السعر في الصيرفات ( تقريبي)

149,000

149,75

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