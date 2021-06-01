عالية نصيف تجدد تحذيرها: شركة باي ووتر مفلسة ومقترضة والعاملون فيها صاحب الشركة وأولاده فقط

2021/06/01 | 10:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة عالية نصيف ان شركة باي

ووتر التي تسعى جهات حكومية الى إحالة

مشروع تحلية مياه البصرة إليها مفلسة

واضطرت لاقتراض 82 ألف باوند، مطالبة

لجنة ابو رغيف وهيئة النزاهة ووزارة

الإعمار والإسكان وال

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