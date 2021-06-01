وكالة التعاون الدولي الكورية ( كويكا ) توزع (200) صندوقا من المواد الغذائية على العوائل الفقيرة و المتعففة في بغداد

2021/06/01 | 10:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت وكالة التعاون الدولي الكورية في

العراق ( كويكا ) وبالتعاون مع مؤسسة نبض

للإغاثة والتنمية بتوزيع عدد من

الصناديق التي تضم مواد غذائية مختلفة ،

والتي تأتي ضمن نشاطاتها في مساعدة

العوائل الفقيرة وال

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