2021/06/01 | 10:39 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قامت وكالة التعاون الدولي الكورية في
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة التعاون الدولي الكورية ( كويكا ) توزع (200) صندوقا من المواد الغذائية على العوائل الفقيرة و المتعففة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
العراق ( كويكا ) وبالتعاون مع مؤسسة نبض
للإغاثة والتنمية بتوزيع عدد من
الصناديق التي تضم مواد غذائية مختلفة ،
والتي تأتي ضمن نشاطاتها في مساعدة
العوائل الفقيرة وال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة التعاون الدولي الكورية ( كويكا ) توزع (200) صندوقا من المواد الغذائية على العوائل الفقيرة و المتعففة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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