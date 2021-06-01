2021/06/01 | 10:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت اسعار صرف الدولار، الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية والصيرفات.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (30 أيار 2021)، فان سعر الدولار جاء على النحو التالي:

بغداد - بورصة الكفاح

149,450

----------------

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

149,000

149,750

----------------

البصرة / بورصة

149,600

----------------

اربيل / بورصة

149,600

----------------

الموصل / بورصة

149,600

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع ملحوظ في اسعار الدولار امام الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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