انتحار طبيب في بغداد

2021/06/01 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة طبيب مقتول داخل منزله ضمن شارع الكنيسة في منطقة البنوك بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز إنه "تم العثور على جثة طبيب مقتول طعنا داخل منزله ضمن شارع الكنيسة في منطقة البنوك".وأضاف المصدر انه "بعد وصول قوة امنية الى مكان الحادث والكشف على الجثة اتضح ان الحادث انتحار بأسلوب الطعن"، مشيرا الى أن "الطبيب يعاني من اضطرابات نفسية".

ولفت المصدر الى أن "ما تم نشره على ان الطبيب مقتول داخل احدى مستشفيات العاصمة غير صحيح".

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