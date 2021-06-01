المصرف العقاري ينذر المتلكئين بتسديد اقساط القروض

2021/06/01 | 10:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بعداد

دعا المصرف العقاري، الثلاثاء، المقترضين المتلكئين الى تسديد ما بذمتهم من ديون.

وذكر المصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "المدير العام للمصرف الزم جميع فروع المصرف العقاري بتوجيه انذار نهائي للمقترضين المتلكئين لتسديد ما بذمتهم من الأقساط المتأخرة".

واضاف أن "ذلك سيوفر السيولة المالية للمصرف والاستفادة منها في مشاريع أخرى".

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