وجهاً لوجه.. أعمال منتدى بطرسبوغ الاقتصادي الدولي تنطلق غداً

2021/06/01 | 10:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تنطلق غدا الأربعاء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، ويعد أول حدث اقتصادي واسع النطاق بعد إجراءات التباعد التي اتخذت لمكافحة جائحة كورونا.

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ويحمل منتدى هذا العام شعار "معا مرة أخرى.



اقتصاد الواقع الجديد"، في إشارة إلى المرحلة ما بعد جائحة كورونا، التي أصابت العالم العام الماضي ووجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي.

ويعد المنتدى، الذي سيعقد من 2 وحتى 5 حزيران الجاري، منصة فعالة لتبادل الأراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وسيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في الجلسة العامة للمنتدى التي ستعقد يوم الجمعة المقبل (4 يونيو 2021)، كذلك سيشارك في جلسة حوار.

"وكالات"

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