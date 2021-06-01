وكانت له ذاكرة

2021/06/01 | 10:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أديب كمال الدين مدهشٌ أن تكونَ ذاكرتُكَ حقلَ ألغام لكنَّ الأكثر دهشة أن تجدَ تحتَ كلِّ لغمٍ حرفاً.* ولأنّكَ وجدتَ في ذاكرتِكَ ألغاماً لا عدَّ لها، أي حروفاً لا عدَّ لها، لذا قرّرتَ أن تمضي بالدهشةِ إلى الأقصى: أن تحوّلَ حروفَكَ إلى خرافات.* نعم، حوّلتَها إلى خرافاتٍ صغيرةٍ وكبيرة، خفيفةٍ وثقيلة، مليئةٍ بالطلاسمِ ...

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