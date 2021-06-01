ارتفاع قياسي لأسعار المواد الغذائية في لبنان

2021/06/01 | 10:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنك الدولي ارتفاعاً كبيراً لأسعار الأغذية في لبنان بين 14 فبراير (شباط) 2020 و10 مايو(أيار) 2021.

وحسب موقع “نداء الوطن”، احتسب البنك الدولي تغير أسعار المواد الغذائية في 19 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر 5 فئات رئيسية من المواد الغذائية هي النشويات، ومنتجات الألبان، والفواكه، واللحوم والخضروات.

وأورد تقرير أمس الاثنين، عن تأثير وباء كورونا على تضخم أسعار المواد الغذائية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن سعر لحوم الأبقار الطازجة أو المجمّدة في لبنان ارتفع بـ 121.4% وهو ما يمثل الزيادة الأعلى في سعر هذا المنتج الغذائي في المنطقة.

وارتفع سعر الأرز في لبنان 119%، في أعلى زيادة تسجل في الإقليم أيضاً، إلى جانب البيض الذي قفزت أسعاره 117.8% ، والموز والطماطم بعد ارتفاع أسعارهما تباعاً بـ 106.8% و97.6%.

وارتفعت أيضاً أسعار البصل والبطاطا بـ 87% و84.7%، والدجاج الطازج أو المجمد 81%، ما في ثاني أكبر زيادة في الإقليم، بعد جيبوتي، ومقارنةً مع معدل زيادة لم يتجاوز 17.5% في المنطقة المذكورة، في ذات الفترة.

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