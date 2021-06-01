رئيس أركان الجيش الأردني يصل بغداد

2021/06/01 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، وصول رئيس أركان الجيش الأردني إلى بغداد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) إن "وزير الدفاع جمعة عناد استقبل رئيس أركان الجيش الأردني في مقر وزارة الدفاع العراقية".

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان عدة موضوعات تتعلق بتأمين الحدود بين البلدين، فضلاً عن بحث استكمال ملفات الاجتماع الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة.

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