2021/06/01 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، بالإطاحة بمسؤولي تجهيز المواد الغذائية و الوقود لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في ما يسمى قاطع بيجي بمحافظة صلاح الدين.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بمجهزي داعش بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية بصلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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