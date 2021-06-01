2021/06/01 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يتلقى الدولي التشيلي أرتورو فيدال، لاعب خط وسط إنتر ميلان بطل إيطاليا، العلاج في المستشفى، إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أعلن منتخب بلاده، ما سيحرمه من المشاركة ضد الأرجنتين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضربة موجعة لـ”تشيلي”..



كورونا يدخل “فيدال” المشفى قبل لقاء الأرجنتين المركز الخبري الوطني.

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