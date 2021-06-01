الزراعة: الاتفاق على توحيد الروزنامة الزراعية مع اقليم كردستان

2021/06/01 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاتفاق على توحيد الروزنامة الزراعية مع اقليم كردستان.

وقالت الوزارة في بيان على هامش مؤتمر صحفي جمع الخفاجي مع وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كردستان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه "تم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة كل من وزيري الزراعة بهدف التنسيق والمناقشة بين الطرفين ومعالجة اي مشكلة طارئة لاسيما في مجال الصحة الحيوانية، بسبب وجود أمراض انتقالية خاصة من الدول المجاورة".

واضاف، انه "تم تشكيل لجنة فنية مختصة لتشخيص الأمراض الحيوانية وفتح المختبر المركزي أمام الإقليم لتحليل الأمراض الحيوانية ليكون تنسيق مشترك بهذا الشأن والذي يعد إنجازا مهما".

وتابع الخفاجي، انه "تمت الموافقة على إشراك الموظفين في وزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان في الورش والدورات التي تنظم في وزارة الزراعة في داخل البلاد و خارجه، وسيتم الاتفاق مع وزارة التخطيط بهذا الجانب".

وبشان مستحقات فلاحي الإقليم قال الخفاجي، ان "هناك لجنة مشتركة تم الاتفاق عليها لعقد اجتماع خلال هذه الأيام لتقدير حصة الإقليم و إقرارها و إرسالها إلى وزارة التجارة لصرف مستحقات الفلاحين، بعد أن أقرها البرلمان كونها مستحقات واجبة التنفيذ من قبل وزارة المالية"، لافتا الى ان" البرلمان أصدر بيانا لصرف هذه المستحقات للفلاحين والمزارعين سواء كانوا في الوسط و الجنوب أو في إقليم كردستان".

واشار الى انه "تم التفاهم حول توحيد الروزنامة الزراعية لأهمية الموضوع لتحديد مواسم الانحسار بالإنتاج، وتشكيل شركة للتسويق الزراعي فضلاً عن التبادل التجاري للسلع الزراعية".

واكد انه "تم الاتفاق على معالجة التهريب لاسيما بعد اجتماع هيئة الرأي في الوزارة بحضور منتجي الدواجن و وضع آلية حول كيفية السيطرة على التهريب"، مبينا ان "هناك أكثر من ٦٠٠٠ مشروع دواجن بدأت بالعمل عدد العاملين فيها أكثر من ٦٠٠ ألف عامل وهذه المشاريع تتعرض للخسارة بسبب التهريب الحاصل ودخول الدجاج الفاسد والمنتهي الصلاحية".

ولفت الى "السماح بحركة المواد العلفية كمرحلة أولى وسيتم النظر في موضوع نقل العلف الجاهز"، موضحا ان "هناك مختبر دائرة الثروة الحيوانية يحدد مدى جاهزية العلف إلى المنافذ او غيرها و الاستغناء عن الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه".

وبين انه "تقرر تخويل وزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان لإعطاء الشهادة الصحية البيطرية الدولية للمنتجات الحيوانية المحلية المصدرة إلى خارج البلد بالتنسيق مع دائرة الثروة الحيوانية و دائرة البيطرة في بغداد".

وتابع، انه "تم الاتفاق ايضا على فتح ممثلية لوزارة الزراعة الاتحادية في الاقليم و بالعكس لمعالجة اغلب المشاكل سواء في الإنتاج النباتي او صناعة الدواجن".

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