أذربيجان ترغب بتصدير الغاز إلى العراق

2021/06/01 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن السفير الاذربيجاني في العراق، نصير ممدودڤ، رغبة بلاده بتصدير الغاز إلى العراق.

وقال ممدوف خلال لقاءه وزير الكهرباء العراقي، ماجد حنتوش، إن أذربيجان تسعى لتطوير العلاقات الثنائية مع العراق وترغب في العمل على موضوعات الغاز والطاقة الشمسية في العراق.

وأضاف أذربيجان تصدر الغاز لجميع دول اوروبا من خلال تركيا و ألمانيا وبإمكاننا التعاون مع العراق وتوفير احتياجاته في جملةٍ من المشاريع الستراتيجية ، ودراسة كافة المقترحات المقدمة من الحكومة العراقية في هذا المجال .

ويعاني العراق من ازمة كبيرة في الغاز، لتشغيل محطات الكهرباء، اذ يستورد من ايران، ويرغب باستيراده الان من قطر.

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