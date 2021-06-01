وزير الدفاع يلتقي رئيس أركان الجيش الأردني في بغداد

2021/06/01 | 11:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل رئيس أركان الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي، الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقالت القناة العراقية الرسمية، (1 حزيران 2021)، إن "رئيس أركان الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي، وصل إلى العاصمة بغداد صباح اليوم".

وأضافت، أن "وزير الدفاع العراقي جمعة عناد كان في استقبال الحنيطي في مقر وزارة الدفاع العراقية.

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