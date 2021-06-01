قاض إسباني يستمع إلى زعيم جبهة بوليساريو في خضم أزمة دبلوماسية

2021/06/01 | 11:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم ماري جيفار يستمع القضاء في إسبانيا الثلاثاء إلى زعيم جبهة بوليساريو ابراهيم غالي الذي رفعت شكويان في حقه بتهمة “التعذيب” وارتكاب “مجازر إبادة”، بعدما أثار استقباله في هذا البلد بداعي الاستشفاء شرارة أزمة بين الرباط ومدريد.وادخل غالي زعيم … Readmore

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