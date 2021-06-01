بروكسل ولندن ما تزالان على تحفظاتهما بشان تعليق العمل ببراءات اختراع لقاحات كورونا

2021/06/01 | 11:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في التجارة العالمية في جنيف إنّ الاتّحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان لا تزال على تحفّظاتها بشأن اقتراح تعليق العمل ببراءات اختراع اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19.وأوضح المصدر نفسه أنه خلال اجتماع غير رسمي عقدته المنظمة في مقرّها في جنيف للبحث … Readmore

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