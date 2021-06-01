القبض على مطلوبين يجهزان داعش بالغذاء والوقود في صلاح الدين

2021/06/01 | 11:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على مطلوبين اثنين متهمين بتجهيز المواد الغذائية و الوقود لعناصر داعش بما يسمى قاطع بيجي في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان إن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة (4/ ارهاب) لانتمائهما لداعش”.

وبيّنت أن “الأول عمل مجهزا وناقل أرزاق (مواد غذائية) لمفارز داعش المتواجدة في قضاء بيجي، فيما عمل الثاني بمفارز الاسناد عام 2014 ومن ثم بالسيطرات وديوان الزكاة وكما تم تنصيبه مسؤول تجهيز المشتقات النفطية للعصابات لقاطع الشرقاط”.

وتابعت الخلية في بيانها أنه “تم تدوين اقوال المتهمين ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهما الاجراءات القانونية”.

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