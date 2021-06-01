2021/06/01 | 11:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا حول العالم 3 ملايين و546731 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 170.5 مليون، منذ بدء تفشي الوباء وحتى الآن.وسجلت الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على الدول الـ10 الأكثر تضررا من كورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على الدول الـ10 الأكثر تضررا من كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على الدول الـ10 الأكثر تضررا من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).