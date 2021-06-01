حقوق الإنسان: حياة آلاف الأطفال والنساء في المخيمات مهددة بالخطر

2021/06/01 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، عن مباشرة فرق المفوضية رصد أوضاع النازحين في المخيمات، مبينا انه ومن خلال الفرق الرصدية وزيارتها الدورية لجميع مخيمات النزوح تم تأشير استمرار المعاناة الانسانية لآلاف النازحين بسبب استمرار بقائهم في المخيمات لفترة طويلة من الزمن.

وذكر الغراوي في بيان أن النازحين تعرضوا لصدمات نفسية ومشاكل صحية وفقد العديد من الأطفال حقهم في التعليم بسبب بقائهم في المخيمات، وأضاف ان عدم صرف التعويضات وتأمين متطلبات العودة الطوعية وإعادة إعمار المناطق المدمرة وعدم معالجة الأوضاع الاقتصادية لهم من أبرز المعوقات التي تحول دون عودتهم طوعا.

هذا، ودعا الغراوي الحكومة الى تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية باغلاق المخيمات داخل العراق كافة وإعادة النازحين طوعا الى مناطقهم مع تقديم منح عودة لكل عائلة نازحة بقيمة خمسة ملايين دينار وخصوصا بعد تحسن إيرادات الموازنة العامة وإخضاع النازحين لاسيما النساء والأطفال منهم الى برامج التأهيل النفسي والدعم الثقافي والعلمي.

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