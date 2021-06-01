2021/06/01 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلم العراق دفعة جديدة من الدعم العسكري الذي يقدمه التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وأكدت خلية الاعلام الأمني في بيان ان وزارة الداخلية المقر الرئيسي لمديرية مكافحة الإرهاب في الوزارة تسلمت ذخيرة واسلحة تقدر قيمتها بنحو ثلاثة ملايين دولار أميركي من قوات التحالف الدولي، وذلك ضمن برنامج التحالفلدعم الحكومة العراقية وجهود أجهزتها الأمنية، للقضاء على عصابات داعش الإرهابية وبرنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة عصابات داعش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتسلم أسلحة وذخيرة قيمتها3 ملايين دولار من التحالف الدولي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتسلم أسلحة وذخيرة قيمتها3 ملايين دولار من التحالف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).