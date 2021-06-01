ترى ماذا يريد الشعب اليمني؟ (2/2) - منذر علي

2021/06/01 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منذر_علي الشعب اليمني يسعى لتجاوز كابوس التخلف المرعب الذي يرزح تحته، والخروج من القبور المظلمة التي أقامها له المتخلفون، ويتطلع إلى العدالة والحرية، والانعتاق من أوهام المتخلفين.



الشعب يتوق لأن يعيش عصره مثل كل البشر الأسوياء على وجه البسيطة في القرن الواحد والعشرين.



لم يعد في مقدور الشعب اليمني أنْ يتعايش مع الحرب والمرض والموت والانهيارات والنزعات الطائفية والمناطقية والجهوية والقبلية والفساد وكل صور ال ......





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