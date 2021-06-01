2021/06/01 | 11:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن أعداد القتلى والضحايا خلال عقد من الحرب في سوريا قد وصل إلى أكثر من نصف مليون شخص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرصد: توثيق أسماء نصف مليون قتيل ضحايا الحرب في سوريا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرصد: توثيق أسماء نصف مليون قتيل ضحايا الحرب في سوريا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).