2021/06/01 | 11:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص صدور حكمين قضائيين بحق مسؤولين محليين اثنين في بابل المركز الخبري الوطني.

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