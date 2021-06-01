2021/06/01 | 11:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير التربية يوجه بتحويل المحاضرين من خريجي المعاهد الإسلامية في ذي قار إلى وظائف إدارية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 11:39

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