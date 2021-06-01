معرض فوتوغرافي لمراحل نضال الرئيس مام جلال

2021/06/01 | 11:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح صباح اليوم الثلاثاء معرض فوتوغرافي لصور فقيد الامة الرئيس مام جلال عند ضريحه في تلة دباشان بمدينة السليمانية، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 46 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني.

المعرض للفنان التشكيلي رابر جمال بايز، وقد نظمه بالتعاون مع مكتب العلاقات في الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث تم عرض 30 صورة للرئيس مام جلال خلال مراحل مختلفة من تاريخ حياته ونضاله.

وقال رابر جمال لـ PUKmedia، انه سعيد بأن يقيم هكذا معرض لفقيد الامة الرئيس مام جلال في ذكرى تأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، موضحا ان الصور تستعرض حياة الرئيس مام جلال، فهو قد خدم اقليم كوردستان والعراق كثيرا، ومبعث سعادتي ان يكون معرض خاصا بالرئيس مام جلال.

PUKmedia / جمال سركتي - تصوير: شاد ابراهيم

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