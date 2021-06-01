المواطنون يتوافدون على ضريح فقيد الامة الرئيس مام جلال

2021/06/01 | 11:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافد من الصباح المواطنون الى ضريح فقيد الامة الرئيس مام جلال في تلة دباشان بمحافظة السليمانية، وذلك لاحياء الذكرى الـ 46 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني.

PUKmedia / جمال سركتي - تصوير: شاد ابراهيم

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