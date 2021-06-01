النفط يواصل ارتفاعه ويصل الى اعلى مستوياته خلال عدة اعوام

2021/06/01 | 11:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت أسعار النفط، الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا قبيل اجتماع لتحالف "أوبك+" وبدعم من آمال بنمو الطلب على الوقود في الشهور المقبلة مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم آب 56 سنتا، أو 0.9% إلى 69.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.01 دولار، أو 1.5 بالمئة إلى 67.33 دولار للبرميل.

وذكر مصدر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن المنظمة وحلفاءها، وهو تجمع يعرف باسم أوبك+، سيلتزمون عن الأرجح بالوتيرة الحالية لخفض القيود على الإنتاج تدريجيا في اجتماع اليوم الثلاثاء، بينما يوازن المنتجون بين توقعات بحدوث انتعاش في الطلب وزيادة محتملة في الإمدادات الإيرانية.

هذا وخفضت "أوبك +" إنتاجها بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا منذ أيار/مايو 2020 بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد.



ومع تعافي الوضع، تم تعديل القيود، وبلغت 6.9 مليون برميل يوميا في نيسان.

وقرر تجمع أوبك+ في نيسان الماضي زيادة الإنتاج بواقع 2.1 مليون برميل يوميا من أيار إلى تموز، توقعا لزيادة الطلب العالمي على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقال محللون من آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة بحثية اليوم، "نعتقد بأن السوق ستتمكن من استيعاب المعروض الإضافي، لذلك نتوقع أن يؤكد التجمع (أوبك+) على أنه سيزيد الإنتاج مثلما هو مقرر خلال الشهرين المقبلين".

N.A

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