اندلاع حريق كبير داخل مؤسسة تابعة للحوزة العلمية في النجف (فيديو)

2021/06/01 | 11:41 - المصدر: NRT عربية

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افاد مراسل NRT عربية، الثلاثاءـ باندلع حريق كبير، داخل مؤسسة العين الخيرية التابعة للحوزة العلمية في قضاء الكوفة بمحافظة النجف.

وذكر مراسلنا، اليوم (1 حزيران 2021) ان فرق الأطفاء تواصل محاصرة النيران في محاولة لمنع امتدادها دخل بناية المؤسسة

واضاف ان الحادث اسفر عن احتراق بناية مشيدة من السندويج بنل داخل محيط الدائرة، فيما تجري الى الان عملية اخماد الحريق بمشاركة خمسة فرق إطفاء من مديرية الدفاع المدني في المحافظة".

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