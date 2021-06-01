2021/06/01 | 11:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، الثلاثاء، إخماد حادث حريق اندلع داخل مؤسسة خيرية في محافظة النجف.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 حزيران 2021)، إنه "سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل بناية مؤسسة العين الخيرية في قضاء الكوفة في محافظة النجف، حيث طوقت وعزلت 5 فرق الإطفاء النيران ومنعت امتداد السنتها التي اشتعلت في اضافات بناء من السندويج بنل سريع الاشتعال، وابعدت خطر الحريق عن اروقة المؤسسة الخيرية".

وأضاف، "انهت الفرق، الحادث دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية"، مبينة أن "سبب الحريق كان نتيجة تطاير شرارة من اعمال لحيم في الموقع المذكور".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’شرارة لحيم’ تشعل حريقاً ضخماً بمؤسسة خيرية في النجف (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’شرارة لحيم’ تشعل حريقاً ضخماً بمؤسسة خيرية في النجف (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).