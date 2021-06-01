مشروع القطار المعلق في العراق لا يزال معلقا!

2021/06/01 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، عن خيارين لتنفيذ مشروع القطار المعلق في العاصمة بغداد، وأكدت أن التخصيصات المالية هي المعرقل لتنفيذ المشروع.

عضو اللجنة جاسم البخاتي، قال في تصريحات صحفية، إن نواب محافظة بغداد اعترضوا عند التصويت على الموازنة، لعدم وجود تخصيصات مالية للقطار المعلق، وهددوا بعدم تمريرها إلا في حال وجود تخصيصات مالية، مشيراً الى وجود رأي بأن تكون الشركة المصممة وشركة كورية أخرى مشتركتين في عملية استثمار هذا المشروع ولمدة أربع عشرة سنة، وهو قيد الدراسة.

ولفت إلى أن هناك رأياً آخر وهو أن ينفذ المشروع من قبل الدائرة القطاعية في وزارة النقل، إلا أن تحديد الخيار المناسب لم يحسم بعد.

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