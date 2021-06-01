الصين تسجن مدوّنا شكك في الحصيلة الرسمية لقتلى الاشتباك الحدودي مع الهند

2021/06/01 | 11:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة صينية الثلاثاء سجن مدون معروف بتهمة “التشهير بالشهداء” بعدما أشار إلى أن حصيلة قتلى الاشتباكات الحدودية التي وقعت بين الصين والهند العام الماضي تتجاوز أربعة أشخاص أُعلن عنهم رسميا.وصدر حكم بسجن تشيو زيمينغ، الذي يحظى بأكثر من … Readmore

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